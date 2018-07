Blitz a Borgo Marina, assessore Sadegholvaad: ‘Operazione importante anche grazie al coinvolgimento dei cittadini’

Attualità

Rimini

| 13:56 - 24 Luglio 2018

Arrivano prontamente le congratulazioni dell’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvad all’indirizzo del questore Maurizio Improta e della Polizia di Stato per il blitz avvenuto nella serata di lunedì: “Voglio ringraziare e congratularmi per l'importante operazione di sicurezza pubblica portata a termine nella zona di Borgo Marina”, si legge in una nota. E’ stato infatti grazie ad alcune indicazioni giunte attraverso 'Youpol', l'applicazione per smartphone attiva a Rimini dallo scorso 5 maggio, che consente di inviare segnalazioni anche in via anonima, che si è giunti all’arresto di uno straniero per falsa attestazione delle proprie generalità e alla denuncia per altre 7 persone. “Un'operazione importante a più livelli – afferma Sadegholvaad - tra i quali mi piace sottolineare il presidio del territorio legato al contrasto a fenomeni di degrado urbano, la tutela della sicurezza dei cittadini e il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze. Attività rese possibili anche grazie al coinvolgimento diretto, tramite l'applicazione dedicata della Polizia, dei cittadini. Un punto di grande importanza perchè testimonia una volta di più come il tessuto civile riminese sia particolarmente consapevole, attivo, attento e partecipe alle sorti della propria comunità. La conferma inoltre di come, attraverso la collaborazione tra le istituzioni e il coinvolgimento attivo della cittadinanza, possa concretizzarsi quella strategia di presidio del territorio e di sicurezza pubblica che sta portando preziosi risultati come quello messo a segno lunedì sera".