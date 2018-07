Tennis, nel torneo Next Gen al Ct Casalboni nell’Under 14 maschile quarti di finale per Fabio Crescentini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:20 - 24 Luglio 2018

Entra nel vivo la tappa del Ct Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’elite Next Gen Under 12-14. Da sottolineare l’ingresso nei quarti di finale dell’Under 14 maschile di Fabio Crescentini, in bella evidenza sui campi di casa.

Under 12 maschile, 3° turno: Alex Guidi-Pietro Briganti 6-2, 6-1, Tommaso Filippi-Tommaso Campagna 6-1, 6-2, Leonardo Maccaferri-William Di Marco 6-2, 4-1 e ritiro. Ottavi: Francesco Serafini-Riccardo Residori 3-6, 6-3, 10-2. Under 14 maschile, 2° turno: Fabio Crescentini-Jacopo Antonelli 1-6, 6-4, 10-0, Leonardo Sapucci-Francesco El Dakhloul 6-3, 6-3. Under 12 femminile, 2° turno: Letizia Giovagnoli-Silvia Alletti 6-3, 7-5, Emanuela D’Alba-Chiara Giorgi 6-0, 6-0.