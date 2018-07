Savignanese, cominciata la preparazione. Il ds Maruca: 'La rosa è da completare'. Sabato triangolare

Sport

Savignano sul rubicone

| 12:13 - 24 Luglio 2018

La matricola Savignanese (ha vinto il campionato di Eccellenza) ha iniziato lunedì la preparazione atletica ieri alle 17.30 allo stadio di Savignano in vista del futuro campionato di serie D. Questa la rosa giocatori che ha iniziato a faticare alla corte del riconfermatissimo allenatore Oscar Farneti.

Portieri: Gianmarco Pazzini, Filippo Rossi, Emanuele Dall’Ara. Difensori: Angelo Gregorio, Fabio Succi, Stefano Sartini, Mirco Cimatti, Paolo Vandi, Nicola Gori, Davide Giacobbi. Centrocampisti: Marco Brighi, Maicol Guidi, Riccardo e Francesco Manuzzi, Michele Turci, Andrea Tamagnini, Francesco Scarponi. Attaccanti: Cristian Longobardi, Lucio Peluso, Filippo Albini.

Lo staff: Allenatore Oscar Farneti, vice allenatore Alfredo Cardinale, preparatore portieri Federico Gozzi. Presidente Marco Marconi, direttore generale Franco De Falco, direttore sportivo Andrea Maruca.

Andrea Maruca, la rosa è al completo o la Savignanese è ancora sul mercato? In questo ultimo caso quali sono i ruoli in cui la società sta operando?

“Ancora ci manca qualche elemento per completare la rosa, abbiamo dei ragazzi in prova, il dg De Falco e mister Farneti stanno valutando attentamente. Non c’è un ruolo in particolare che si sta cercando, in questi mesi io e il dg De Falco non ci siamo fermati un attimo per formare questo organico e approfitto per ringraziarlo per l’immenso contributo che dà a tutta la società, un valore aggiunto. Cercheremo di migliorare la rosa con scelte mirate”.

Quali sono gli obiettivi della Savignanese?

“Il primo di mantenere la categoria, che tanto abbiamo sognato noi e tutta la cittadinanza di Savignano, ovviamente con l’imperativo di seguire sempre le nostre logiche societarie".

In quale girone la Savignanese spera di essere inserita ?

“Bella domanda, la più frequente ultimamente. Ci farebbe molto piacere essere inseriti nel girone D, per tanti motivi sia logistici che campanilistici, ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione”.

L’inizio della preparazione odierna, dopo tre giorni di test fisici, come valuta lo stato dell’arte ?

"Abbiamo trovato ragazzi molto preparati a livello fisico, gente che in questo periodo di stacco ha mantenuto un ottimo stato di forma personale, da oggi si inizia a fare sul serio e starà a mister Farneti e mister Gozzi ( per i portieri) tirare fuori il massimo da questo Gruppo”.

Sabato prossimo alle 16.30 allo stadio Capanni di Savignano triangolare a scopo benefico con Savignanese , Forli e Amatrice (neo promossa in prima categoria, comune colpito dal terremoto).