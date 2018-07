Baseball San Marino, le squadre Under 12, Under 15 e Serie C si sono qualificate ai playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 11:58 - 24 Luglio 2018

E'una stagione che sta viaggiando a gonfie vele, quella del baseball giovanile sammarinese. Under 12 e Under 15 sugli scudi, ma anche, pensando a chi svolge un campionato senior, i ragazzi della Serie C. Il record per la Federazione Sammarinese Baseball e Softball è raggiunto, con tre playoff nello stesso anno a celebrare un 2018 di livello eccellente.

L'UNDER 12 ha disputato una regular season strepitosa, con classifica conclusiva del girone E emiliano-romagnolo che recita di 10 vittorie e 2 sole sconfitte, per un secondo posto ad una lunghezza dalla capolista. La squadra del prospetto Nicolas Guidi ha poi vinto il concentramento con San Lazzaro e Reggio Emilia dello scorso 15 luglio in maniera piuttosto convincente (16-0 e 6-0 i due risultati) e adesso aspetta i playoff di settembre per andare a caccia del miglior risultato possibile.

In UNDER 15 primo posto assoluto nel girone F per San Marino, che è finito alla pari con lo Junior Rimini (entrambe a 11 vinte e 1 persa) ma si è fatto preferire per il miglior quoziente punti nello scontro diretto. Anche per la squadra dei talenti Ercolani e Beccari sono dunque arrivati i playoff, col primo concentramento di settembre, casalingo, che vedrà arrivare in Repubblica Macerata e Staranzano.

Obiettivo centrato alla grande per le squadre guidate da Marco Tontini (Under 12) e Alessandro Mazza (Under 15), così come è stata finora eccellente la stagione dei TITANO BEARS (SERIE C). Il gruppo del manager Luca Spadoni ha concluso la regular season primo nel girone I. Già matematicamente certi della posizione, i Bears (foto) hanno comunque concluso la stagione regolare con un netto successo domenica scorsa contro Ozzano, salendo a 12 partite vinte e 2 perse. La promozione in Serie B sarà in palio anche in questo caso a settembre, col doppio spareggio col Foggia a determinare chi potrà festeggiare anche dopo l’ultimo out del 2018.

Per la FSBS un’annata 2018 ricca di soddisfazioni, ma l’obiettivo è sempre guardare avanti e puntare ai prossimi impegni agonistici.