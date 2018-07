Basket C Silver, la Pallacanestro Titano inserita nel girone umbro-marchigiano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:45 - 24 Luglio 2018

La riunione delle società ha prodotto gironi e formula del prossimo campionato di C Silver. Per la Pallacanestro Titano è così già pronto il parco avversarie che saranno affrontate in questo 2018/2019. Squadre nuove, ovviamente, dato il cambiamento dovuto all’inserimento nel girone umbro/marchigiano.

Cominciamo col dire che questa C Silver sarà divisa in due gironi, quello Marche/Umbria, che comprende sei formazioni marchigiane, cinque umbre e la Pallacanestro Titano, e quello Marche/Abruzzo, con nove abruzzesi più Porto San Giorgio. La stagione, che comincerà il 6-7 ottobre (a seconda dei turni casalinghi delle varie squadre), terminerà nel penultimo weekend di marzo 2019. Le prime otto di ogni girone parteciperanno ai playoff con tabellone incrociato a ottavi di finale. Ottavi e quarti al meglio delle tre, le due semifinali al meglio delle cinque. Le due vincenti delle semifinali saranno promosse in C Gold.

Le ultime due di ogni girone parteciperanno ai playout: anche in questo caso con semifinali incrociate, con le vincenti che si salveranno subito e le perdenti che si giocheranno lo spareggio al meglio delle tre per non retrocedere in D.

Questo il girone Marche/Umbria della Pallacanestro Titano: Aesis Jesi, Taurus Jesi, Recanati, Fermignano, Urbania, PALLACANESTRO TITANO, Tolentino, Orvieto, Gualdo, Assisi, Todi, Umbertide.

Di seguito il girone Marche/Abruzzo: Porto San Giorgio, Termoli, Vasto, Nuovo Basket Aquilano, Teramo, Torre de’ Passeri, Chieti, Campli, Pineto, Mosciano.