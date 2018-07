Vandali in azione, undici auto con le gomme tagliate. Attacco notturno in centro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 09:52 - 24 Luglio 2018

La notte è dei vandali, raid in centro a Rimini. Per i residenti di via Caldesi, angolo via Giovanni da Rimini, una strada che si immette in via Tripoli il risveglio martedì mattina non è stato affatto dolce. Undici le auto colpite nel corso della notte tra lunedì e martedì, tutte di proprietà di chi abita in quella via o in zona. Alcune con addirittura tutte e 4 le gomme tagliate tra un Chevrolet Captiva, altre "solo" con due: i mezzi erano parcheggiati molto a ridosso delle abitazioni. Altre quattro auto, al centro della strada sono state risparmiate tra cui un Fullback Fiat. La vicenda per ora appare senza movente, sembrerebbe il gesto di vandali annoiati. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli stessi residenti al risveglio. Al momento di prendere le auto per le incombenze quotidiane, gli automobilisti si sono ritrovati l'amara sorpresa: pneumatici a terra e tanta rabbia. Sul posto è accorsa la Polizia che, dopo un primo sopralluogo, ha raccolto la testimonianza dei residenti e delle vittime. Secondo i primi rilievi, i vandali avrebbero agito nella notte entro le 2.30: chi infatti ha parcheggiato in orario successivo, è stato risparmiato dalla furia dei taglierini. Un paio di residenti hanno sentito dei rumori a cui però non hanno dato importanza.