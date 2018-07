"Pastasciutta antifascista" per ricordare destituzione Mussolini. Tanti appuntamenti in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 08:00 - 24 Luglio 2018

Anche quest’anno si rievoca la "pastasciutta antifascista" del 25 luglio, allorché in tale giorno nell’anno 1943 Mussolini, capo del governo italiano e del partito fascista, venne dichiarato decaduto dai suoi incarichi e arrestato. Per un breve periodo si creò l’illusione della fine del regime e della guerra.

Seguiranno i mesi delle peggiori sofferenze per il popolo italiano, ma in quelle ore si festeggiò in tutta Italia la destituzione del Duce. Da Casa Cervi partì uno degli eventi più spontanei e originali: una grande pastasciutta offerta a tutto il paese distribuita in piazza a Campegine dalla famiglia per festeggiare, come disse Papà Cervi, il “più bel funerale del fascismo” (Il rapporto tra questo piatto nazionale e il regime, del resto, non è mai stato dei migliori: la pastasciutta, infatti, assume una particolare simbologia antifascista anche a seguito della sua messa al bando da parte del Manifesto della Cucina Futurista di Tommaso Marinetti, che la definisce “assurda religione gastronomica italiana”)

Da più di vent’anni questa festa antifascista, popolare e genuina, rivive nell’aia del Museo Cervi, mantenendo intatto lo spirito di quei giorni. L’idea si è poi fatta strada conquistando e continuando a conquistare territori e comunità che vogliono riproporre gli stessi ingredienti della serata di Casa Cervi: la festa per la caduta del fascismo, la pastasciutta, la rievocazione storica.

Nel 2017 la rete della pastasciutta antifascista, si è estesa ad oltre 120 manifestazioni in tutta Italia e l’edizione 2018, che vede la presidente nazionale dell’ANPI Carla Nespolo intervenire a Casa Cervi, promette grandi cose.

Di seguito luoghi e orari della provincia riminese dove vi potrete recare per assaporare la pastasciutta: Rimini, organizzato da Anpi Rimini – Circolo “Brigata Corbari” e da Grotta Rossa (spazio pubblico autogestito) martedì 24 luglio h. 19,00 c/o Grottarossa, Via della Lontra, 40;

Morciano di Romagna, organizzato da Anpi Alta Valconca, mercoledì 25 luglio h. 20,00, Piazza Re Umberto I;

Bellaria, mercoledì 25 luglio h. 19,00, Via Licata 1, con intervento della presidente della sezione locale Anpi;

Santarcangelo di Romagna, organizzato dalle sezioni Anpi di Verucchio, Alta Valmarecchia e Santarcangelo, mercoledì h. 20,00 sotto il portico del Comune. In questa sede si raccoglieranno anche fondi a favore del Comitato Libertà e Giustizia per i nuovi Desaparecidos del Mediterraneo a sostegno delle spese legali a difesa dei diritti dei migranti. Partecipazione gratuita.