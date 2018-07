Fallimento Giovanile Cattolica, i tifosi chiedono un incontro con sindaco e dirigenti. Nasce una pagina FB

Sport

Cattolica

24 Luglio 2018

Nasce la pagina faceboook Salviamo il Cattolica Calcio. L'iniziativa è dei tifosi giallorossi che alla luce del fallimento della Giovanile Cattolica di venerdì decretato dal tribunale di Rimini (è stato nominato il curatore che da noi interpellato è già al lavoro) chiede un incontro urgente col sindaco e coi dirigenti del club.



Alla luce della drammatica situazione, venutasi a creare nelle ultime ore, riguardante l’inaspettato fallimento della nostra gloriosa squadra e della relativa scomparsa dell’annesso settore giovanile. Ciò creerà un danno irreparabile, oltre a coloro che seguono con amore i nostri colori giallorossi, anche all’intera comunità e alla reputazione di tutta la città.

Chiediamo a nome di tutti i tifosi, cittadini e coloro che credono fermamente in questo progetto sportivo, sociale e aggregativo:

Un urgente incontro con il Sig. Sindaco Mariano Gennari e tutte le parti coinvolte in questione (i signori Andrea Mancini e Francesco Visino) al fine di trovare la soluzione più idonea per salvare la squadra che in assoluto e che da sempre rappresenta l’intera cittadinanza. Certi che il Sindaco Mariano Gennari condivida la nostra battaglia, aspettiamo fiduciosi un suo interessamento ed un urgente incontro serale entro questa settimana.

Salviamo il Cattolica Calcio