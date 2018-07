Eccellenza, la Fya Riccione tessera il bomber ex Rimini Emilio Docente

Sport

Riccione

23 Luglio 2018

Colpo di mercato della Fya Riccione, la squadra che milita in Eccellenza e guidata da Mirco Giorgi. Manca l’annuncio ufficiale, ma il club della Perla Verde, che milita nel campionato di Eccellenza, ha praticamente trovato l’accordo con Emilio Docente, attaccante classe 1983, 16 stagioni nel calcio professionistico di cui cinque al Rimini (di cui due in serie B) e due al Forlì (serie C) e nelle ultime due in Prima categoria nel Real Miramare dove ha segnato 34 reti in 39 partite. Dopo l’arrivo dell’attaccante Grimellini, soffiato al Reda, e ora di Docente, che vive a Riccione, si chiude la campagna acquisti del club biancazzurro: al massimo arriverà un giovane classe 2000 a centrocampo.