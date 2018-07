Tennis, il Trofeo del Gelso giovanile a Maria Stella Musarra, Pietro Vagnini e Matteo Shafer

Sport

Bellaria Igea Marina

22:52 - 23 Luglio 2018

Gran finale domenica per il torneo nazionale giovanile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso, tappa del circuito regionale. Maria Stella Musarra ha vinto il tabellone Under 14 femminile del torneo di Igea. In finale la portacolori del Ct Baratoff di Pesaro, testa di serie n.2, ha battuto Giulia Corradini (n.1), portacolori del Tc Valmarecchia, per 6-3, 6-1. Nell’Under 16 maschile successo di Matteo Shafer (Ct Cicconetti) in finale su Luca Bartoli (n.1), portacolori del Tennis Viserba, per 3-6, 7-6, 10-6.

In precedenza, sabato pomeriggio, si era concluso anche il tabellone Under 14 maschile, vinto da Pietro Vagnini (n.2) su Pietro Matteini (n.1), in una finale tutta targata Ct Cicconetti, per 6-3, 6-4

SANTARCANGELO Avanza la tappa del Ct Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’elite Next Gen Under 12-14. In bella evidenza nell’Under 14 il giocatore di casa Fabio Crescentini.

Under 12 maschile, 2° turno: Pietro Briganti-Federico Strocchi 6-2, 1-6, 10-3, Tommaso Campagna-Leonardo Monticelli 7-5, 6-4, William Di Marco-Raffaele Strocchi 4-6, 6-0, 10-4, Riccardo Residori-Simone Olivieri 6-1, 6-2. Under 14 maschile, 1° turno: Fabio Crescentini-Nicolò Balducci 6-1, 6-2, Leonardo Sapucci-Giovanni Fabiani 7-5, 6-1.

Under 12 femminile, 1° turno: Silvia Alletti-Sara Gaia Totorizzo 6-4, 1-0 e ritiro. Under 14 femminile, quarti: Sara Ricci-Alice Terenzi 6-1, 5-7, 10-4, Giulia Passeri-Greta Castellucci 6-1, 6-4.