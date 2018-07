Riccione, bimbo 6 anni cammina per 2 km da solo in spiaggia: trovato impaurito e in lacrime

Cronaca

22:13 - 23 Luglio 2018

Un bimbo di 6 anni ha camminato da solo per due chilometri ed è stato ritrovato, impaurito e in lacrime, poco meno di un'ora dopo dagli agenti di Polizia del posto estivo di Riccione. Una brutta avventura per un bimbo di Varese che si è perso sulla spiaggia nel pomeriggio, camminando dal lido 78, dove si trovava con i genitori, fino allo stabilimento numero 17. La mamma si è rivolta agli agenti intorno alle 16.30 e, diramate le ricerche, sono state inviate in spiaggia due pattuglie. Il bimbo è stato quindi ritrovato spaventato e in lacrime dopo che aveva camminato lungo la battigia per due chilometri, senza riuscire più a orientarsi.