Spaccio in zona Miramare: pusher tenta la fuga, fermato si scaglia contro carabinieri. Condannato, pena sospesa

Cronaca

Rimini

| 20:50 - 23 Luglio 2018

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare hanno tratto in arresto in flagranza, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, C. R., tunisino di anni 25, trovato in possesso di gr. 10 di hashish, il quale inoltre, allo scopo di eludere il controllo e garantirsi la fuga, aggrediva i militari spintonandoli e colpendoli ripetutamente venendo successivamente bloccato. L’arrestato comparso lunedì davanti al giudice per il consueto rito direttissimo è stato condannato a mesi 20 di reclusione con pena sospesa.