Girava con cocaina e finto lampeggiante blu: finge un malore per eludere il controllo. Arrestato dai carabinieri

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 20:41 - 23 Luglio 2018

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi che, come disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Ten. Col. Giuseppe Sportelli, con l’entrata nel vivo della stagione estiva hanno intensificato la presenza sul territorio con servizi preventivi e repressivi mirati al contrasto dei reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel fine settimana i militari della stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato in flagranza per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, C. S., bellariese di anni 62, il quale veniva trovato in possesso di gr. 14,5 di cocaina. Alla vista dei militari, dopo averli minacciati, allo scopo di eludere il controllo si gettava a terra fingendo un malore. Lo stesso dovrà rispondere altresì del reato di cui all’art. 497 ter del codice penale in quanto trovato in possesso di un lampeggiante del tutto analogo a quello in uso alle forze di polizia.

L'uomo è agli arresti domiciliar in attesa del processo dopo la richiesta dei termini a difesa da parte del legale difensore, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.