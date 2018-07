'Shortini' alcolici a giovanissimi, chiuso chiosco in centro a Rimini. Questore sospende licenza per un mese

Cronaca

Rimini

| 20:30 - 23 Luglio 2018

Il questore di Rimini Maurizio Improta ha firmato un provvedimento, in base all'articolo 100 del Tulps, con il quale viene sospesa per un mese la licenza per alimenti e bevande al Chiosco Aragosta di piazzetta Croce a Rimini per aver servito alcolici a ragazzini di età inferiore ai 16 anni. Diffida inoltre il gestore dal continuare a pubblicizzare, su internet e social network, la vendita di "shortini" alcolici a prezzi stracciati, "in modo - si legge - da non determinare assembramenti pericolosi di giovani".

Secondo indagini di polizia, il locale è "oramai ritenuto un simbolo degli eccessi" tra giovanissimi attirati dai prezzi bassi. Durante alcuni controlli, l'ultimo qualche giorno fa, i baristi del locale sono stati sorpresi da poliziotti in borghese a vendere "shortini" di rum, vodka e altri liquori a ragazzini di 15 anni. L'ordinanza parla di "pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, intesa quest'ultima anche sotto l'aspetto di salute pubblica".

Il provvedimento è stato giudicato urgente al fine di tutelare i minori, "che potrebbero diventare dediti all'assunzione di alcol", e anche per dare un duplice segnale a gestori e frequentatori: il luogo "è oggetto di particolare attenzione da parte dell'autorità di polizia".