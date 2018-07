Rimini Calcio, mercoledì parte la campagna abbonamenti. Tutti i prezzi. Cercasi main sponsor

Sport

Rimini

| 18:57 - 23 Luglio 2018

Presentata lunedì nella sede del club biancorosso la campagna abbonamenti del Rimini Calcio alla presenza del presidente Giorgio Grassi. Lo slogan è “Rimini FC passione infinita” ed è stato anche realizzato un simpatico video promozionale con protagonista una coppia di tifosi che sarà diffuso sui social. Infinita perché si tramanda da generazioni, vede schiere di tifosi sedersi da sempre nello stesso settore, perché sconfina fuori dal campo ed è motivo aggregante.

I PREZZI Centralissima: 350 euro prezzo unico (abbonamento sostenitore con accesso a zona hospitality: 850). Centrale 280 - ridotto 230 (abbonamento sostenitore con accesso a zona hospitality: 780 - ridotto 730). Laterale e Distinti 170 (125). Curva 120 (80).

La zona hospitality nelle intenzioni del club “sarà – ha detto la responsabile del marketing Claudia Marchi - un fiore all’occhiello, un punto di ritrovo prima, dopo e durante la gara riservato agli ospiti. Per noi l’area hospitality sarà un’area in cui si parlerà di sport, ma anche di affari”.

RIDOTTI Per Over 65, Invalidi e Under 18. Congelata per il momento la Supporter Card in attesa di istruzioni dalla Lega.

Ragazzi Under 14: 15 euro (solo Laterale, Disinti e Curva)

Ingresso libero per i bambini fino a 4 anni.

Invalidi al 100 per cento un euro (un euro per l’accompagnatore).

I dettagli sono stati illustrati dalla responsabile della biglietteria Monia Renzi. L’abbonamento sarà nominativo per cui ci sarà bisogno di un documento di identità. I vecchi abbonati per centrale e centralissima avranno fino al 4 agosto un diritto di prelazione sul posto della stagione scorsa, ma lo sportello sarà aperto a tutti. Agli abbonati sarà regalata la fidelity card per agevolazioni promozionali. Tutte le info sul sito del club o al 320-2487777.

DOVE ABBONARSI Botteghino aperto allo stadio Romeo Neri nel piazzale degli spogliatoi nei giorni in questa settimana al mercoledì e al giovedì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12,30. Nella settimana stessi giorni e stessi orari e anche al lunedì. dalle due alle quattro le persone al lavoro per cercare di rendere brevi i tempi di attesa. I primi 150 che acquisteranno l’abbonamento da sostenitori avranno anche l’abbonamento per Mirabilandia e Mirabilandia Beach.

L’OBIETTIVO Il presidente Giorgio Grassi ha detto che l’abbonamento è un atto di fede. E si chiede se non meritano la scommessa di una tessera delle persone e una società che in due anni ha realizzato qualcosa di importante. “La campagna abbonamenti è il termometro di cosa abbiamo fatto e cosa stiamo meritando. Noi abbiamo un progetto perché stiamo facendo le cose in maniera diversa e lo faremo in maniera migliore. La serie C è una categoria impegnativa, difficilmente sostenibile senza il contributo di tutti”. E per le aziende conta che esse contribuiscano con abbonamenti corporate.

Il presidente non ha fatto numeri, ma in cuor suo ha posto un’asticella. “ Se non andrà secondo le mie aspettative dovrò fare una valutazione sul futuro, quanto e come continuare”. E poi ha scocciolato dei numeri. I prezzi sono inferiori rispetto all’ultima stagione di serie C, presidente De Meis. Per ogni partita l’introito netto per la società per ciascuna oscilla dai 15 euro della centralissima ai 6 della Curva passando per gli 8 di Laterale e Distinti e 12 della Centrale. Se allora furono 750 le tessere sottoscritte, quale potrà essere un obiettivo ottimale? Almeno il doppio, viene da pensare.

LA SQUADRA Dopo la prima uscita a Sant'Agata Grassi ha visto bei segnali. “Mi sono divertito, 300 persone sono andate via con l’impressione di un gruppo che sembrava giocasse insieme da anni. Io sono convinto che con Tamai e Righetti abbiamo fatto un buon lavoro. Spendendo poco, cercando persone che avrebbero prima di tutto sposato il nostro progetto, sapendo che Rimini promette quello che promette ma alla fine manterrà. E’ già presente lo spirito guerriero che sarà il leitmotiv della nostra stagione. Dobbiamo essere forti e ottimisti, e allora avremo poco da rimproverarci quando usciremo dal campo”.

LA NOTA DOLENTE Novomatic non sarà più il main sponsor, per cui si apre un buco da circa 100mila euro: si cerca il nuovo partner. Congelato l’azionariato diffuso viste le poche adesioni, chi ha collaborato fin qui come Lucio Paesani, Orfeo Bianchi e Quinto Protti continuerà a farlo. “Io li ringrazio infinitamente per il loro sostegno” ha detto Grassi. Conferme, invece, dagli altri sponsor.

Stefano Ferri