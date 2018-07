Ciclismo, weekend di ottime prestazioni per la Benessere e Sport. Vittoria assoluta per Valentini

Sport

23 Luglio 2018

Continua la serie positiva di prestazioni dei ciclisti del team amatoriale asd Benessere e Sport, nel week end appena trascorso. Sabato 21 luglio infatti a Faenza, località Coralli, nonostante nessuna vittoria si mettevano in luce Bartolomeo Celato ed Emilio Roncassaglia, rispettivamente secondo e terzo di categoria. Domenica 22 luglio invece i ciclisti del team erano presenti in diverse località. La maggior parte di loro erano impegnati a San Zaccaria (RA), gara in cui Claudio Valentini arrivava primo assoluto al traguardo, mentre Claudio Ardondi otteneva la prima posizione della sua categoria; alla medesima gara podio di categoria anche per Mauro Mondaini, Paolo Manfroni; Piero Mascetti invece si piazzava ben terzo assoluto. Edgardo Farinelli era impegnato a Trento dove si svolgeva la Trento-Monte Bondone, il "Criterium Internazionale della Montagna": per lui vittoria di categoria. Matteo Fabbri invece secondo di categoria ad una gara ciclistica di Parma. I recenti risultati dunque dimostrano come il team Benessere e Sport con i propri tesserati ben figura a livello sportivo su tutto il territorio nazionale.