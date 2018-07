Basket, al CNO Street Basket successo tra i Senior di 'Napoli Maniac'. Tutti i premiati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:08 - 23 Luglio 2018

Quattro giorni di grande basket al Parco Francolini di Santarcangelo, 48 squadre suddivise in 4 categorie, oltre 200 giocatori, 300 litri di birra il tutto accompagnato da buona musica e spettacoli. Una edizione da record, per le finali intorno al campo erano 500 gli spettatori, senza contare l'afflusso dei quattro giorni che ha portato tantissime persone.

Nella categoria Senior Maschile vincono i "Napoli Maniac" composta da Valerio Accardo, Nicola Bianchi, Francesco Fusco e Cristhoper Dini contro i "Cancelletto" (campioni in carica) composta da Thomas Calegari, Giona Sinatra, Andrea Naccari, Giacomo Masia e Alessandro Villa. Vincitore della gara da tre Nicola Bianchi. MVP del torneo Jacopo Aglio.

Nella categoria Senior Femminile vincono le "Twins" composta da Asia Lazzarini, Noemi Duca e Eleonora Duca contro le "Sangiovese" composta da Valentina Fabbri, Marika Bertozzi, Roberta Martini e Erika Bertozzi. Vincitrice della gara da tre Asia Lazzarini.

MVP del torneo Eleonora Duca.

Nella categoria Under 18 vincono i "Fefone FC" composta da Federico Bartoli, Sulayman Mazza, Manuel Urbinati e Federico Forcellini. MVP del torneo Sulayman Mazza.

Nella categoria Uunder 16 vincono i "Los Angeles Crackers" composta da Giacomo Mancini, Davide Carletti e Bleron Karpuzi. MVP del torneo Davide Carletti.

Grande soddisfazione per gli organizzatori Alex Gavagna, Andrea Donati e Enrico Giorgetti che il prossimo anno lavoreranno per allestire un'altra metà campo per portare nel serale anche le categorie under.