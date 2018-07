Affluenza record al Ducati World Week, le FOTO di Dario Aio

Attualità

Misano Adriatico

| 16:57 - 23 Luglio 2018

Affluenza da record per la decima edizione del Ducati World Week, manifestazione dedicata agli appassionati delle motociclette nate a Borgo Panigale. Nonostante la pioggia abbattutasi sul Misano World Circuit nella tarda mattinata, la giornata di domenica ha visto l'arrivo di 91.000 persone che hanno potuto godere di numerose inziative come incontri e sessioni di autografi con i piloti, corsi di guida e test delle nuove moto, taxi-drive in pista con performanti Lamborghini, Audi e Seat, corsi di tecnica presso la Ducati University,esibizioni di stunt-man, attività e turni in pista. I partecipanti al WDW 2018, hanno inoltre potuto vedere in anteprima e in esclusiva una delle novità Ducati della gamma 2019. La gara vera e pripria ha visto in competizione dodici piloti in sella a Panigale 4. Vincitore della corsa Michele Pirro, davanti a Rabat e Forès, Melandri 4°, Rinaldi e Dovizioso subito dopo. Le moto della gara saranno messe all'asta su E bay a partire dal 28 luglio.