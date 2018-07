Boxe, vittoria per Felciani della Vasco de Paoli al 'Primo Memorial Zennoni Maurizio'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:40 - 23 Luglio 2018

Sabato 21 luglio sul ring di Parma si è svolto il "Primo memorial Zennoni Maurizio", riunione di boxe dilettantistica che prevedeva diversi matches, in cui si affrontavano dilettanti emiliani e romagnoli.

Il boxista senior Felciani Manuel della socità sportiva santarcangiolese asd Vasco De Paoli ha battuto Rahiani Haimed, boxe Parma, vincendo tutti e tre i rounds, ottenendo gli applausi del tanto pubblico accorso all'evento. L'elite Modou Samb della medesima società invece combatteva contro il vice campione regionale dell'Emilia Romagna Inoussa Nonkane, categoria 81 kg. Dopo un primo round molto tattico, finito in pareggio, il secondo veniva aggiudicato al vice campione Nonkane, mentre l'ultimo e terzo round era caratterizzato da una testata involontaria da parte di Samb che portava all'interruzione del match per un taglio all'arcata sopracigliare sinistra dell'avversario. Alla lettura dei cartellini l'arbitro stabiliva infine la vittoria del vice campione regionale Nonkane per leggerissimo vantaggio di punti.

Nello foto il vincitore Felciani Manuel col maestro dell'asd Vasco De Paoli, Tiziano Scarpellini.