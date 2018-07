Sollevamento pesi: Trofeo Bertoletti, grande risultato per gli Atleti Riminesi

Sport

Rimini

| 16:28 - 23 Luglio 2018

Grande performance per il sollevamento pesi riminese. Tre Atleti del Gruppo Pesisti Riminese hanno partecipato al Trofeo Bertoletti, importante manifestazione di distensione su panca, specialità del powerlifting, circuito Fipl, conclusasi domenica 22 luglio.

Matteo Masi, nella categoria -83kg maschile raw, centra il gradino più alto del podio in una gara combattutissima. In piena preparazione per l' europeo di Bordeaux, conferma con facilità 187,50kg in 2° prova.

Giacomo Cipriani, nella categoria 105kg maschile raw, grazie ad un fuori gara riesce a salire sul podio. Terzo con 147,50kg in 2°prova.



Barbara Peti, nella Cat 47kg femminile gear, domina la categoria con tanto di record a 75,500kg. Grande soddisfazione per il responsabile tecnico Giacomo Cipriani, che con soli 3 atleti porta a casa 3 medaglie ed un record.