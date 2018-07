Giovane riminese beccato a San Marino con hascisc e marijuana

Cronaca

Repubblica San Marino

| 16:13 - 23 Luglio 2018

Venerdì pomeriggio gli agenti del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria di San Marino ha fermato un cittadino italiano di 26 anni, residente in Provincia di Rimini, mentre si trovava in Repubblica con quattro grammi di cannabinoidi. La sostanza stupefacente era suddivisa in 0,80 grammi di marijuana e 3,20 grammi di hascisc. Il giovane, dopo le prime verifiche eseguite, è stato accompagnato presso gli Uffici del Reparto operante, dove alla presenza dell’Avvocato d’Ufficio Pro-tempore, è stato interrogato e denunciato in stato di libertà alla Magistratura. Le indagini in corso sono coordinate dal Commissario della Legge Avv. Antonella Volpinari.