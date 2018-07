FOTO: Chupa chups festeggia i suoi 60 anni all'Acquafan di Riccione con una gara di spruzzi da record

Eventi

Riccione

| 15:54 - 23 Luglio 2018

Sabato 22 luglio si è tenuto a Riccione il più grande Watergame d'Italia, organizzato da Chupa Chups per festeggiare i suoi 60 anni di attività. L'evento ha visto la partecipazione record di 1.018 persone. Una sfida a colpi di spruzzi d'acqua sulle hit dell'estate che ha voluto rivendicare l'importanza di non smettere mai di giocare come bambini. Il motto della giornata è stato infatti "Forever Fun!" suggerito da Chupa Chups per ricordare agli Italiani quanto sia importante continuare a divertirsi.