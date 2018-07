Riccione, Museo del territorio: ecco i prossimi appuntamenti dedicati ai bambini e ragazzi

Eventi

Riccione

| 15:39 - 23 Luglio 2018

Proseguono le attività rivolte ai ragazzi a cura del Museo del territorio. Martedì 24 luglio al bagno 34 di Riccione il Museo ha in programma un'attività didattica per tutti i bambini sulla tessitura e tintura dei tessuti così come veniva effettuata durante l'età del bronzo.

Mercoledì 25 luglio (ore 21, Museo del territorio, costo 5 euro) tornano le serate in Museo e il tema di questa volta è "Scoprire una civiltà: Ebla. Alla scoperta dell'archivio regale", un appuntamento in cui si racconterà il rinvenimento di Ebla avvenuta grazie all'intuizione dell'archeologo italiano Paolo Matthiae, per poi lasciare spazio alla fantasia con il laboratorio di incisione su tavolette d'argilla.

Considerando il tutto esaurito delle serate precedenti, si invitano le famiglie a prenotare per tempo poichè il numero massimo dei partecipanti al laboratorio è 40.

In ogni caso è possibile accedere comunque al Museo e prender parte al momento della narrazione. Si ricorda inoltre che il giovedì sera a partire dalle 21 è in programma la visita guidata gratuita alle collezioni museali .