Il sogno dei 'Ducatisti' diventa realtà, all’asta le Panigale V4 di Lorenzo, Dovizioso e Melandri

Attualità

Misano Adriatico

| 15:21 - 23 Luglio 2018

Il sogno dei “Ducatisti” di tutto il mondo diventa realtà: tredici fortunati fan avranno modo di aggiudicarsi una Ducati Panigale V4 S personalizzata e guidata da piloti come Lorenzo, Dovizioso e Melandri. Dove? All’asta su eBay.it.

La Riviera Adriatica e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si sono tinte di rosso Ducati in occasione della World Ducati Week 2018, una settimana di iniziative dedicate ai fan della casa di Borgo Panigale. Tra queste, la “Race of Champions” di sabato, una gara che ha visto sfidarsi dodici Ducati Panigale V4 S edizione limitata, guidate da altrettanti piloti: Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Miller, Siméon, Melandri, Rinaldi, Pirro, Abraham, Rabat, Fores, e un campione storico: Troy Bayliss.

A queste moto si aggiunge la tredicesima Panigale V4 S di Chaz Davies che non ha preso però parte alla gara per lo sfortunato infortunio occorsogli durante un allenamento in mountain bike.

Oltre al grande spettacolo della World Ducati Week 2018, vissuto da migliaia di fan in prima persona, il sogno di molti appassionati può finalmente realizzarsi: fino alle ore 18 del 28 luglio, le dodici Ducati Panigale V4 S guidate e customizzate dai 12 piloti della Race of Champions, più la tredicesima di Chaz Davies, sono disponibili all’acquisto online in modalità asta su eBay, uno dei principali marketplace a livello mondiale e partner esclusivo di Ducati per questa iniziativa.

La collaborazione fra eBay e Ducati è motivo di orgoglio anche per Susana Voces, General Manager di eBay in Italia e Spagna, che ha commentato: “Siamo onorati di esser stati scelti da Ducati per questa partnership esclusiva. Un legame fortissimo unisce il brand Ducati e i suoi sostenitori e fan in tutto il mondo, ed è proprio questo sostegno da parte di una community mondiale e l’importanza di essere vicini alle persone per creare con loro relazioni uniche ed autentiche che ci accomuna. Con una community di milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo e oltre 1 miliardo di prodotti acquistabili in ogni momento, eBay permette a tutti di realizzare i propri desideri e di esprimere sé stessi e le proprie passioni”.

Le tredici motociclette sono vendute completamente equipaggiate e pronte per l’omologazione e l’utilizzo stradale, con componenti speciali della “Race of Champions” e tutte le parti originali, scarichi compresi. Ulteriore ragione per acquistare una delle motociclette è la personalizzazione: ogni esemplare è infatti dotato di livrea con grafiche create in collaborazione con ciascun pilota, ispirate alla moto usata nelle gare di MotoGP o SBK.

Tra le tredici Ducati Panigale V4 S, autentici capolavori di meccanica, spiccano le tre moto guidate da Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Marco Melandri.