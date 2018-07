Riccione Calcio, Stefano Paolini è il nuovo direttore generale

Sport

Riccione

| 13:07 - 23 Luglio 2018

Stefano Paolini è il nuovo direttore generale della Riccione Calcio 1926. Dopo la nomina del presidente, l'associazione sportiva di Riccione mette a segno un nuovo tassello per completare la rosa della dirigenza. Stefano Paolini avrà il compito di interagire con l'ammirazione pubblica, i tifosi, la squadra ed i media, stampa e TV.

La società augura a Paolini un buon lavoro, sicura che grazie alle sue qualità professionali e personali riuscirà ad ottenere risultati proficui.

Queste le prime parole del nuovo direttore generale: “Sono onorato di far parte di queste grande famiglia, dove oltre alla passione sportiva si percepiscono chiaramente i valori in cui crede, la storia che rappresenta e la voglia di arrivare lontano. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza a vantaggio della Riccione Calcio, per consentire alla squadra di essere protagonista del campionato. Sarà inoltre importante valorizzare il settore giovanile, sostenendo l’ottimo lavoro che Daniele Daino sta svolgendo con determinazione”.

Queste alcune delle conferme per la prossima stagione: Giacomo Tacchi, Ndao Sole, Giacomo Mulazzani, Luca Ricci, Ndao Bibo, Glorioso Simone, Roberto Casadio, Alessandro Pivi, Amati Nicolò, Bozzonetti Giuseppe, Giannetti Thomas, Bontempi Riccardo, Cugnigni Luca, Galesi Antonio, Facchini Enrico, Luca Oliveri.

Non mancano i nuovi acquisti, tra i quali spiccano i nomi di: Claudio Giustolisi (portiere), Cejas Roldan Maximiliano (centrocampista), Giovanni Bonini (laterale destro), Giuseppe Tolomeo (attaccante) e Francesco Bobo Gori (attaccante). A questi potrebbero aggiungersi altri giocatori.

Sono inoltre iniziati gli abbonamenti allo stadio per la stagione 2018/2019. Per informazioni contattare:

Rudi Bacchini: 3392395564

Pascucci Gianpaolo: 3383834518