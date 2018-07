Al Garden una borsa di studio per incentivare giovani e famiglie a fare sport

Sport

Rimini

23 Luglio 2018

Una borsa di studio sportiva per incentivare i ragazzi a praticare attività e coinvolgere anche i loro familiari, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e diffuso.

E’ l’ultima iniziativa messa in campo dalla Polisportiva Garden, da anni impegnata nel diffondere i valori postivi collegati allo sport.

Ce ne parla Nico Guastamacchia (intervista audio), direttore tecnico della storica polisportiva riminese: “La borsa di studio riguarda gli 850 bambini e ragazzi dai tre ai 16 anni iscritti allo Junior Club, il nostro centro estivo che si estende su 37mila metri quadri in cui si possono praticare dieci discipline: basket, calcio, danza classica, moderna e hip hop, karate, beach tennis, nuoto, pallavolo, beach volley”.

“Per tutti loro è pronta una borsa di studio del valore di 100 euro – prosegue Guastamacchia - da un lato per approfondire durante l’anno insieme agli istruttori formati e professionali l’attività sportiva intrapresa durante l’estate e un’altra disciplina complementare, dall’altro per coinvolgere i propri familiari nel praticare anch’essi un’attività”.

Ma quali sono le ragioni per cui il Garden ha istituito questa borsa di studio sportiva?

“Il Garden ha nel suo soggetto sociale l’obiettivo di divulgare lo sport e l’attività motoria in generale, valori che vengono ritenuti a ragione un caposaldo nello stile di vita delle persone. E allora i bambini vanno stimolati da subito a fare sport e la famiglia gioca un ruolo fondamentale sotto questo profilo”.

Quanto influiscono i genitori in questo aspetto?

”Più i genitori sono dediti all’attività sportiva più i figli avranno un esempio positivo da seguire. Proprio per questo il Garden ha istituito da tempo l’abbonamento family (da un genitore + un figlio fino a tutta la famiglia): con 100 euro al mese totali tutti i componenti della famiglia possono praticare la loro attività preferita e vivere in salute, i genitori devono essere un esempio per i figli”.

La borsa di studio sportiva si può utilizzare anche per il family?

“Certo è per questo che è stata istituita! Noi crediamo che sia importante che i bambini e i ragazzi pratichino attività ma lo è ancor di più se hanno al loro fianco genitori sportivi; dunque i 100 euro di borsa di studio si potranno utilizzare solo sugli abbonamenti family, proprio per questa finalità”.

E in questo modo i ragazzi saranno anche meno soggetti all’abbandono sportivo, comportamento purtroppo molto frequente a Rimini.

“Nella nostra provincia c’è un dato significativo, peggiore rispetto ad altre province dell’Emilia Romagna – conclude Nico Guastamacchia,- i bambini all’età di 12 anni e mezzo abbandonano ogni attività organizzata; in altre province l’età è più alta. E’ un quadro allarmante. La nostra scelta va nella direzione di migliorare questo dato”.