Rimini, successo per la festa del Borgo San Giovanni, ecco i biglietti vincitori della Lotteria

| 12:08 - 23 Luglio 2018

Festa del Borgo San Giovanni, la manifestazione che si è svolta lo scorso fine settimana tra l’Arco d’Augusto e via Tripoli ha superato ogni previsione. ‘ Siamo stra- contenti di aver ottenuto quello che volevamo: far sapere che il centro si estende anche dopo ‘Arco d’Augusto, che c’è una parte della città non lontana dal centro, ma che ha comunque un suo cuore vivo e vivace’ – dicono gli organizzatori con la voce di Massimo Guidi, Presidente del Comitato Esercenti del Borgo San Giovanni.

Le motivazioni per visitare la festa erano tantissime e la gente non si è lasciata scappare l’occasione, nonostante ci fosse stato un vasto assortimento di stand food era difficile trovare un posto libero negli orari di punta.

Nel corso della serata, in presenza di un funzionario incaricato del Comune di Rimini si è svolta anche l’estrazione dei biglietti vincenti della Quinta Lotteria del Commercio Riminese di Zeinta di Borg. Al primo vanno 1.500 euro, al secondo 1.000 euro al terzo 500 dal quarto al 53° 100 euro.

I premi potranno essere ritirati – come da regolamento - entro 30 giorni presso Angolo Divino, Via San Giuliano 34 – tel. 0541 50641 e spesi nelle attività che hanno aderito alla Lotteria entro e non oltre il 6 gennaio 2019.

Ecco i numeri vincenti

1 D 09060

2 A 02939

3 E 02935

4 C 00534

5 B 00073

6 B 03397

7 A 07787

8 C 07712

9 A 00694

10 C 09951

11 E 02777

12 A 09518

13 D 01662

14 E 06923

15 D 05149

16 A 05372

17 D 02712

18 C 07791

19 B 03775

20 E 01354

21 C 04540

22 E 09473

23 E 01795

24 A 01476

25 B 02949

26 A 09318

27 B 07018

28 B 01890

29 E 04791

30 B 05879

31 A 01628

32 D 05961

33 C 08896

34 D 05844

35 B 01435

36 B 06005

37 B 04718

38 D 08085

39 B 07213

40 E 09430

41 C 08421

42 C 04496

43 A 09936

44 D 09067

45 E 00436

46 E 07400

47 B 01035

48 B 07735

49 B 06178

50 D 02468

51 C 00566

52 B 08900

53 D 09482.



‘Un ringraziamento gigantesco a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, commercianti, sponsor, media, residenti, standisti, parrocchia, fornitori, artisti, ma soprattutto ai volontari e in particolar modo all’instancabile gruppo di lavoro composto da Torino Mazzotti, Giorgio Giardini, Sarita Maggioli, Lele Guerra, Eva Micucci, Luisa Cuccolo, Antonio Cuccolo: senza di voi non avrebbe potuto realizzarsi questo magnifico evento’. (Massimo Guidi)