San Giovanni in Marignano, una donazione per le iniziative di sostegno agli anziani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:50 - 23 Luglio 2018

Sabato mattina il Sindaco Daniele Morelli e la Vicesindaco Michela Bertuccioli hanno incontrato Patrizia Silvagni, referente dei Servizi Sociali del Comune di San Giovanni in Marignano, e i nonni e nonne del Centro Ricreativo "L’Amicizia".

Insieme a loro i referenti organizzatori del “Remember DM” e dell’Associazione “Col Sorriso”, che si sono intrattenuti in un momento di piacevole chiacchierata.

Lo scopo della visita è stato quello di condividere l’impegno ed il sostegno comune nel potenziare lo spazio e le attrezzature del "CENTRO RICREATIVO L'AMICIZIA".

Nello specifico, entrambe le realtà, grazie ai proventi delle loro iniziative ed attività, finanzieranno l’acquisto di mobili ed attrezzature per arricchire l’angolo cucina del Centro.

Molte delle attività dei “più grandi” gravitano proprio attorno a merende e momenti di convivialità importantissimi per le sempre più numerose persone che a San Giovanni apprezzano ed usufruiscono di questo spazio.

“Anche quest'anno, abbiamo voluto fare della beneficenza, con il ricavato del "Remember DM" che si è tenuto presso l’ex Dancing Moderno il 12/05/2018- comunicano con grande soddisfazione i Dj Marco Bernardi ed Edoardo Guidi. Siamo lieti di dare il ricavato al "CENTRO RICREATIVO L'AMICIZIA", di San Giovanni in Marignano. Ringraziamo prima di tutto lo staff, che ci ha aiutato nell'organizzazione della serata e tutti quelli che hanno partecipato, dando così il loro contributo. Nel nostro piccolo, siamo orgogliosi di essere stati utili per il nostro paese".

“Un sorriso, una carezza, un abbraccio, un bacio, un semplice ‘ti voglio bene’- sottolinenano Raffaella Rossi e Sabrina Galanti, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione ‘Col Sorriso’ -possono cambiare la giornata. Sono le cose più semplici, che sembrano scontate, a rivelarsi le più preziose. Il progetto "Buon vicinato" in collaborazione con il Comune di San Giovanni è partito a febbraio 2017: facciamo visita alle persone che sono sole, tenendo loro compagnia, facendo due chiacchiere, ma sopratutto ascoltando quello che hanno da raccontare. Piccoli gesti e attenzioni che donano forza e coraggio. Ecco, anche quella di oggi è un’occasione in più per conoscersi meglio e coltivare la memoria storica con racconti, aneddoti di vita e ricette romagnole segrete delle super nonne del centro ricreativo ‘ l'Amicizia’, che si incontrano regolarmente per trascorrere un po' di tempo in allegra compagnia. Proprio questa voglia di stare insieme e condividere con noi questi momenti, ci ha suggerito l’idea di arricchire il centro, grazie ai proventi della gestione del parcheggio in occasione de "La Notte delle Streghe" 2018, con una cucina funzionale e ottimale per lo svolgimento delle loro attività ricreative. Oggi insieme all'Amministrazione è stato comunicato questo nostro progetto condiviso con gli organizzatori del “Remember DM” e, vedere negli occhi delle super nonne un mix di incredulità, stupore, felicità, ed il sorriso sui loro volti ci ha riempito il cuore di gioia. Questo per noi è sicuramente un grande regalo!”

“Riuscire ad integrare e mettere in rete i contributi e gli impegni delle diverse realtà e persone- evidenziano il Sindaco Morelli e la Vicesindaco Bertuccioli- è un modo di amministrare che porta sempre alle più grandi soddisfazioni. Essere vicini ai fruitori di un servizio, offre la possibilità, nel vero ascolto, di cogliere i reali bisogni, le priorità e gli elementi che permettono un vero potenziamento di un’esperienza di bene collettivo. Questi sono i momenti più belli, quelli nei quali si percepisce chiaramente che il percorso arricchisce le singole persone, diversi gruppi e un intero paese. Grazie a chi si fa promotore con passione e ci permette, a partire anche da piccoli gesti, di incidere significativamente sulle vite delle persone.”