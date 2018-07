Auto fuori controllo, decolla e 'vede' la Madonna. Incidente spettacolare a Misano Monte

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:08 - 23 Luglio 2018

Spettacolare incidente alle 7 del mattino di lunedì a Misano Monte. Forse a causa del fondo stradale bagnato, un'Audi A1 guidata da un uomo, A.N. di Cascia, è finita fuori strada all'altezza di via San Giovanni 68. La macchina si è infilata tra un albero e una celletta votiva religiosa rimanendo incastrata. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe fatto tutto da sola, senza coinvolgere altri mezzi. L'uomo alla guida non ha, fortunatamente, riportato ferite. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco