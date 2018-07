Beach Tennis, al Garden Rimini si sfidano 11 coppie al doppio misto, vincono Brunelli/Zavatta

Sport

Rimini

| 09:45 - 23 Luglio 2018

Consueto appuntamento serale con il beach tennis al Garden dove è andato in scena il doppio misto a coppie fisse che ha visto trionfare la coppia Claudia Brunelli/Stefano Zavatta.

11 le coppie iscritte provenienti da Rimini, Cesena, Cervia Riccione e San Marino che si sono sfidate in una prima fase di qualificazione e successiva fase ad eliminazione diretta dai quarti alla finalissima.

La finale ha visto in campo Claudia Brunelli e Stefano Zavatta opposti a Cinzia Del Chierico e Enrico Battistoni: vittoria finale per Claudia e Stefano in un match piacevole e avvincente terminato con il punteggio di 6-5.

Classifica finale:

1 class Silver: EMANUELA DONATI / VINCENZO MARONE

4 class: RAFFAELLA GHETTI MOROLLI / ANDREA ZAGHINI

3 class: GENNI MORETTI / LUCA CECCARELLI

2 class: CINZIA DEL CHIERICO / ENRICO BATTISTONI

1 class: CLAUDIA BRUNELLI / STEFANO ZAVATTA

Prossimo appuntamento giovedì 26 luglio con il torneo maschile a coppie fisse