Rimini calcio, bene la prima amichevole a Sant'Agata Feltria: battuto 3-1 il Cluj

Sport

Sant' Agata Feltria

| 21:52 - 22 Luglio 2018

A Sant'Agata Feltria, il Rimini calcio termina con una vittoria la sua prima amichevole in Alta Valmarecchia. I biancorossi si impongono per 3-1 sui rumeni del Cluj. La squadra di Gian Luca Righetti va a segno dopo 4 minuti con Venturini, al 30esimo raddoppio di Battistini. Dopo il secondo gol il Rimini rallenta un attimo e lascia guadagnare campo al Cluj che dopo tre minuti accorcia le distanze con Florescu. Nella ripresa arriva il terzo gol del Rimini, grazie a Volpe. Finisce 3-1 per il Rimini.

Il tabellino



Rimini primo tempo: Scotti, Venturini, Ferrani, Giua (32′ Maggioli), Simoncelli, Viti, Montanari, Variola, Battistini, Cecconi, Cicarevic.

Rimini secondo tempo: Nava, Marchetti, Petti, Brighi, Buscè, Alimi, Guiebre, Serafini, Volpe, Serafino, Arlotti. All. Righetti.

Reti: 4′ pt Venturini, 30′ pt Battistini, 33′ pt Florescu, 30′ st Volpe.