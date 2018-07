Presenze da record allo schiuma Party sulla spiaggia davanti alle telecamere di Studio Aperto

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 19:14 - 22 Luglio 2018

All’energia, all’entusiasmo, al divertimento della spiaggia più originale della Riviera si è aggiunta una festa spumeggiante e goliardica con musica, divertimento e con un’ospite d’eccezione: Andrea Damante che ha fatto ballare tutti i presenti con il suoi dj set.

Immersi nella schiuma ed avvolti in un’atmosfera di grande energia, dalle ore 16 è partito il primo 'Schiuma Party' sulla spiaggia per una festa senza precedenti.

Presenti anche le telecamere di Studio Aperto, il telegiornale di Mediaset. Alle 18.30 di sabato è andato in onda un bellissimo servizio sulla spiaggia degli studenti raccontato dalla giornalista in diretta dal villaggio di Bellaria Igea Marina sulle novità di questa spiaggia dedicata ai ragazzi dai 16 ai 29 anni. The Student Beach, l’unica spiaggia in Europa dedicata agli studenti. In programma per tutta l’estate un calendario diurno con tornei tra calcio saponato, teqball, calcio freccette, beach volley, footvolley, tiro alla fune sCool, twister, zumba spalmati su diecimila metri quadri di divertimento. Il Sabato alle 16 per tutta l’estate Schiuma Party.