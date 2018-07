VIDEO: scooter T-Max centra un'auto sull'Adriatica. Centauro illeso, grave la passeggera

Cronaca

Rimini

| 18:18 - 22 Luglio 2018

Grave incidente domenica pomeriggio attorno alle 17.40 sulla statale Adriatica, nella frazione di Viserba, all' altezza del parco Italia in Miniatura. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, uno scooter T- Max si è scontrato frontalmente con una Toyota Celica con targa slovena. Ad avere la peggio nell'impatto la passeggera dello scooter che è volata a terra dopo aver sbattuto contro il parabrezza dell'automobile. Illeso invece il conducente. La donna è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero. Sono intervenuti per i primi soccorsi l'ambulanza e l'auto medica. Dai primi accertamenti della Polizia Stradale, pare che l'auto stava uscendo dal parcheggio del McDonald's di via Popilia, quando avrebbe urtato lo scooter che viaggiava in direzione Bellaria. Disagi per il traffico a quell'ora molto intenso a causa del rientro dei turisti dal mare.