Eccidio nazifascista, commemorazione a Santarcangelo. La lapide in memoria di Rino Molari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:51 - 22 Luglio 2018



Si sono svolte domenica mattina alla Pieve le commemorazioni di Santarcangelo per l’eccidio nazifascista di Fossoli (12 luglio 1944), che costò la vita a 67 persone tra cui il santarcangiolese Rino Molari: presentato per l’occasione il nuovo basamento della lapide dedicata proprio a Molari.





"L’edificio, come sapete - spiega nell'intervento il sindaco Alice Parma - è pericolante, quindi si rendeva necessario trovare una nuova collocazione per questa lapide, dettata da Tonino Guerra, che nel 1986 il Comitato antifascista di Santarcangelo pose per ricordare una figura tra le più importanti della Resistenza locale.

Questa operazione è stata possibile grazie al permesso accordato dagli eredi di Molari, che vorrei qui ringraziare pubblicamente a partire dal professor Pier Gabriele, e dal fondamentale supporto dell’ANPI e della Pro Loco, colonne portanti di quel Comitato cittadino antifascista ancora oggi presente e attivo".