Ladro di biciclette finisce la sua corsa in piazza a Misano: denunciato 19enne milanese

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:28 - 22 Luglio 2018

Sabato sera i carabinieri di Misano impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato M.K. 19enne nato a Milano e residente a Monza, disoccupato, pregiudicato. I militari, hanno notato il giovane in sella a una bicicletta in piazza della Repubblica a Misano Adriatico, asportata lo stesso pomeriggio ad un quarantenne cattolichino. La bicicletta è stata restituita al proprietario.