Ruba nella cassa approfittando della distrazione della barista, donna 70enne nei guai

Cronaca

Cattolica

| 16:07 - 22 Luglio 2018

È entrata all'interno di un bar a Cattolica, si è guardata attorno e quando ha visto che la barista si è allontanata per prendere un caffè alla vicina macchinetta, ha deciso di rubare i soldi dalla cassa. Non è dato sapere se abbia pianificato il colpo, o più probabilmente abbia approfittato del momento, fatto è che una donna 70enne originaria di Modena ma domiciliata a Cattolica, con molta nonchalance, ha aperto il registratore, prelevando 50 euro in contanti. Peccato, però, che il gesto non sia passato inosservato alla barista che è ha richiesto l'intervento dei carabinieri. A.A. - queste le sue iniziali - è stata indagata in stato di libertà per furto aggravato. I 50 euro sono stati restituiti all'esercizio pubblico.