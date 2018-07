Tennis, i risultati della tappa giovanile Next Gen sui campi del Ct Casalboni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:58 - 22 Luglio 2018

Partita la tappa del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’elite Next Gen Under 12-14. Vediamo i primi risultati.

Under 12 maschile, 1° turno: Tommaso Campagna-Francesco Gamberini 6-0, 6-1, William Di Marco-Tommaso Giacalone 6-1, 6-3. 2° turno: Riccardo Residori-Luca Tabellini 6-1, 6-0. Under 14 maschile, 1° turno: Alessandro Degaetano-Edoardo Borgogelli 6-3, 1-6, 10-5. Under 14 femminile, 1° turno: Greta Castellucci-Francesca Giorgi 6-4, 6-1. Quarti anche per Alice Terenzi.