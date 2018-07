Ubriaco fradicio scassina la porta di un locale da ballo per bere ancora. E' successo a Riccione

Cronaca

Riccione

| 15:49 - 22 Luglio 2018

Molto probabilmente voleva bere ancora, ma il locale era chiuso. Così, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, ha pensato bene di raggiungere le bottiglie con la forza: ossia provando a forzare la porta d'ingresso di un locale da ballo che si trova nella passeggiata Gothe di Riccione. A quel punto è stato notato da un dipendente dell'esercizio che ha inseguito il malfattore, poco dopo bloccato dai carabinieri in zona per specifici servizi perlustrativi. Condotto in caserma, inoltre, l’indagato, un 42enne clandestino domiciliato a Riccione, ha dichiarato ai militari false generalita. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità.