Ruba il bancomat alla fidanzata e preleva di nascosto, denunciato 31enne

| 15:28 - 22 Luglio 2018

La fidanzata da un po’ di tempo, aveva notato il proprio conto corrente che si stava svuotando lentamente tramite l’uso della carta bancomat a lei intestata. Non riuscendo però a trovare la spiegazione a queste spese, la ragazza inizialmente ha pensato ad una clonazione, ma la banca dai controlli effettuati lo ha prontamente escluso. E’ stata un’intuizione dei carabinieri della Tenenza di Cattolica a portare ad individuare l’indebito utilizzatore del bancomat della donna in una persona che conoscesse il pin della carta. I sospetti si sono concentrati nei confronti del suo fidanzato, un 31enne di origini casertane ma residente a Cattolica. L’indagato, in più occasioni, si impossessava della carta bancomat della propria fidanzata, sua ospite per un periodo di vacanze, effettuando prelievi fraudolenti, per complessivi euro 650.00 presso vari istituti di credito. All’uomo gli sono stati contestati i reati di tentato furto aggravato e tentato indebito utilizzo del bancomat.