Blitz dei carabinieri a Cattolica, due albanesi in manette per spaccio di eroina

Cronaca

Cattolica

| 15:13 - 22 Luglio 2018

Altri due arresti da parte dei carabinieri della Tenenza di Cattolica, nell’ambito della consueta lotta alla diffusione ed allo spaccio di sostanze di stupefacenti e che vanno a sommarsi agli altri 32 arresti già effettuati dai militari della "Regina”. Un 36enne albanese, pregiudicato residente a Cattolica è stato sorpreso con due dosi di eroina ai fini di spaccio in favore di un giovane tossicodipendente, il quale era solito rifornirsi periodicamente di stupefacente dallo stesso indagato. L'uomo è stato arrestato. La stessa sorte è toccata a un suo connazionale di 51 anni, pure lui residente a Cattolica, barista, pregiudicato. Gli operanti, al culmine di un predisposto servizio di osservazione, controllo e pedinamento, gli hanno trovato in possesso di complessivi gr. 2,00 di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, suddivisi in due involucri, verosimilmente pronti per lo spaccio. Gli operanti, estendevano inoltre attivita’ perquisitiva anche all’abitazione dell’uomo, rinvenendovi ulteriori gr. 20,00 della medesima sostanza stupefacente nonché copioso materiale atto al confezionamento ed un considerevole somma di denaro, ritenuta provento attivita’ illecita.