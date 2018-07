Servono 'shortini' a tre ragazzine minorenni, stangati gestori chiosco da agenti in borghese

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 22 Luglio 2018

Continuano i controlli della Polizia riminese sulla vendita di bevande alcoliche ai minorenni sia nei mini market che nei bar. Venerdì sera i gestori di un chiosco in centro storico sono stati denunciati per aver servito alcol a tre ragazzine 15enni. Agenti in borghese infatti dopo aver visto il barista versare tre cosiddetti 'shortini' alle ragazze hanno controllato i documenti scoprendo la minore età delle ragazze. E dopo aver chiamato i genitori hanno preceduto alla denuncia penale dei gestori del locale. Non è primo caso, la settimana scorsa un mini market è stato chiuso dalla Polizia per 15 giorni per lo stesso motivo. "E non sarà l'ultimo", ha detto il questore di Rimini, Maurizio Improta, che di recente ha firmato un provvedimento in base al l'articolo 100 del Tulps per 4 locali di Riccione. "Purtroppo - ha aggiunto - c'è poca attenzione da parte dei gestori dei locali alla tutela delle fasce deboli come sono appunto i minorenni". Il locale ora rischia un provvedimento in base all'articolo 100 del Tulps, già molte volte applicato in Rivera dove la Polizia di Stato monitora costantemente i punti di maggiore affluenza. "Molta attenzione nei luoghi di ritrovo per giovanissimi - ha concluso il questore - locali sulla spiaggia a Bellaria, in centro città e sul lungomare a Rimini e come oramai noto il Marano di Riccione".