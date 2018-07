Volley A2 femminile, l'Omag ha definito il roster: ecco l'opposto Martina Casprini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 13:42 - 22 Luglio 2018

L'Omag di San Giovanni in Marignano (seri A2 femminile di volley) ha completato il roster con l'ingaggio dell'opposto Martina Casprini, 25 anni appena compiuti, 1,86 di altezza, toscana di Poggibonsi. Sarà il cambio di Costanza Manfredini. La scorsa stagione militava a Rovigo in serie B2 con un ruolo da protagonista. Casprini è cresciuta nel Cus Siena, ha assaggiato la serie A2 con Parma. In fase offensiva ha il suo punto di forza.

La preparazione della squadra di Saja comincerà il 21 agosto. Il parquet in legno è stato montato, ci sono solo da sistemare le due tribune e ultimare le rifiniture. Intanto il budget è ormai stato raggiunto: manca una cifra che oscuilal dai 40 ai 50 mila euro e si aspetta la risposta di un paio di sponsor.