Tennis, il Trofeo del Gelso a Marcello Serafini. Under 14, trionfa Pietro Vagnini

Bellaria Igea Marina

| 10:53 - 22 Luglio 2018

Marcello Serafini trionfa nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso (500 euro di montepremi). Il giovane (è ancora Under 18) riccionese, portacolori del Ct Sinalunga, ha battuto sabato sera in finale, davanti ad una bella cornice di pubblico, il 2.4 Alessandro Canini (Tennis Viserba), istruttore proprio sui campi del Ct Venustas, per 6-4, 6-3. Finale brillante per un torneo che ha riscosso un ottimo risultato tecnico.

Semifinali: Serafini (2.5)-Marco Giangrandi (2.4, n.1) 6-2, 6-3, Canini (2.4)-Marco Sorace Biagini (2.5, n.3) 3-6, 6-1, 6-4.



Torneo giovanile Prosegue intanto il torneo giovanile. Finale tutta targata Ct Cicconetti nel tabellone Under 14 del Trofeo del Gelso giovanile. Ha vinto Pietro Vagnini (n.2) su Pietro Matteini (n.1) per 6-3, 6-4. Semifinali: Pietro Matteini (n.1)-Tommaso Picciafuochi 6-0, 6-3, Pietro Vagnini (n.2)-Marco Chiarello (n.3) 6-2, 6-2. Under 14 femminile, semifinale: Maria Stella Musarra (n.2)-Matilde Morri 6-0, 6-0. Under 16 maschile, semifinale: Matteo Shafer-Alexander Tebaldi 6-3, 3-6, 10-2.