Bimbo rischia di annegare in mare a Rivazzurra di Rimini, grave in ospedale

Cronaca

Rimini

| 08:25 - 22 Luglio 2018

Un bambino di cinque anni è stato portato in codice rosso all'ospedale 'Infermi' di Rimini dopo aver rischiato di annegare in mare, all'altezza del bagno 108 di Rivazzurra di Rimini. È accaduto poco dopo le 17: il piccolo è stato soccorso dal bagnino di salvataggio che lo ha tirato fuori dall'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il piccolo indossava maschera e boccaglio. Sul posto un'ambulanza e l'automedica del 118. Il bimbo, arrivato dal Trentino in vacanza assieme alla famiglia, è stato quindi intubato in ambulanza e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.