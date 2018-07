Volley A2 femminile, Lamacchia coordinatore marketing dell'Omag San Giovanni in Marignano

Sport

Cattolica

| 19:48 - 21 Luglio 2018

Il sopralluogo effettuato dallo staff tecnico della Consolini Volley, in occasione della chiusura dei lavori di rifacimento del parquet al palazzetto dello sport di San Giovanni in Marignano, è stata l’occasione per presentare il nuovo coordinatore dell’area marketing della società pallavolistica femminile: Davide La Macchia (nella foto al centro). Davide vanta una pluriennale esperienza nel campo del marketing maturato soprattutto in ambito calcistico. Il nuovo responsabile si aggiunge al già ben rodato team operante nel settore della comunicazione marketing e relazioni esterne della società. La Macchia nel presentarsi si è dichiarato molto orgoglioso dell’offerta ricevuta ed onorato di iniziare la sua collaborazione con una società che negli ultimi anni si è fatta notare nel panorama del volley nazionale. La società augura a Davide una proficua e fruttuosa avventura sicuri che sarà capace di apportare un prezioso contributo alla nostra società.