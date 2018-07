Calcio, il Classe prende l'attaccante Ricci Frabattista e il giovane Ericson. Savignanese al lavoro

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:37 - 21 Luglio 2018

Il ripescaggio in serie D del Classe è quasi certo: il club è al secondo posto. Ufficiali: Matteo Fabbri, centrocampista 1995 della Savignanese e la mezzala Lorenzo Felli 1999 del San Pietro in Vincoli. Presi il difensore di colore classe 2000 della Primavera del Cesena Ericson e l’attaccante Ricci Frabattista del Forlì, classe 98, lo scorso anno al RussiLunedì saranno definite altre trattative: in arrivo due giovani dal Ravenna, due dal Forlì e un attaccante esperto. Il preparatore atletico è Lorenzo Giunchi, ex Ravenna e Ribelle. La preparazione scatta il 26 luglio.

Confermati: il portiere Bovo. Difensori: Larese, Valenza, Caidi, Monaco, Ferri. Centrocampisti: Meoni, Ceroni, Montemaggi, De Rose. Attaccanti: Dall’Agata, Noschese (?).

Dopo tre giorni di test è ormai iniziata la nuova stagione 2018/2019, nella quale la Savignanese affronterà il campionato di Serie D. Si parte sabato 28 luglio con il triangolare a scopo benefico per Amatrice a Savignano e Forlì, poi l'8 agosto match amichevole contro il Diegaro. Avvicinandosi al debutto ufficiale dell'annata, ci sarà, come di consueto, il Memorial Marconi con il Ronco dell'ex Righi e il Romagna C., mentre è ancora da definire la data della solita amichevole contro il Russi.