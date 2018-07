Lancia tavolini, spacca bicchieri e ferisce cameriera. Bloccato dalla Polfer picchia pure loro: arrestato

Cronaca

| 16:02 - 21 Luglio 2018

Arrestato per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e danneggiamento. Un cittadino marocchino, ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in stazione a Rimini nei pressi del bar "Otto e mezzo", in pieno giorno, ha fatto letteralmente volare un tavolino con le consumazioni. Nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 20 luglio gli Agenti della Stazione Polfer di Rimini, hanno arrestato un cittadino extracomunitario, di 25 anni, nato in Marocco, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato, per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di stanze stupefacenti ai fini di spaccio e danneggiamento.

Intorno alle ore 13.30, nella veranda del bar "Otto e mezzo", davanti alla stazione ferroviaria di Rimini, il 25enne stava dando segni di squilibrio, tirando all'aria i tavolini con le consumazioni ferendo una cameriera del locale.

Fortunatamente all'interno dell'esercizio commerciale si trovavano due Agenti della Polfer che stavano effettuando un servizio di controllo.

Attirati dalle urla e dalla frantumazione dei bicchieri si sono avvicinati al giovane. Il ragazzo era in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta presumibilmente all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti.

Appena gli operatori della Polfer si sono avvicinati, il cittadino straniero è scappato verso mare. Una volta raggiunto Agenti ha iniziato ad imprecare, scagliandosi violentemente contro di loro, riuscendo a colpire con vari calci e pugni i poliziotti. Con l'aiuto di altro personale di Polizia subito intervenuto, alla fine gli Agenti sono riusciti ad ammanettarlo, seppur con molta fatica, e lo hanno quindi accompagnato in ufficio dichiarandolo in arresto. Successivamente, si è reso necessario l'intervento del 118 con trasporto presso il pronto soccorso perché in Ufficio l'uomo ha iniziato a dare testate contro i muri procurandosi delle lesioni, inoltre, al fine di accertarne l'esatta identità, poiché sprovvisto di documenti, è stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici. A causa delle sue intemperanze, due operatori Polfer, dopo la colluttazione, hanno riportato contusioni con prognosi di giorni 5 ciascuno. Il 25enne verrà processato per direttissima.