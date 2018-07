Novafeltria ricorda l’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni a 14 anni dal suo omicidio: grande partecipazione e commozione

Attualità

Novafeltria

| 15:43 - 21 Luglio 2018

Quattordici anni fa, il 22 luglio 2004, a Pereto di Sant’Agata Feltria, cadeva sotto i colpi del bandito Liboni, l’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni, medaglia d’oro al valore dell’Arma dei CC: i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria gli rendono gli onori.

L’Appuntato Scelto Alessandro Giorgioni la mattina del 22 luglio di quattordici anni fa, interveniva in un bar della ridente località di Pereto di Sant’Agata Feltria e, mentre cercava di identificare un uomo sospetto, cadeva sotto i colpi vigliaccamente sparati contro di lui, da quello che sarebbe poi stato riconosciuto come il bandito Luciano Liboni detto “il lupo”, ucciso poche settimane dopo in un conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri, a Roma, dove si era rifugiato, braccato, dopo il barbaro omicidio.

Nella mattinata di oggi, sabato 21 luglio 2018, al cimitero di Novafeltria, c’erano proprio tutti: i Carabinieri di Novafeltria con un picchietto d’onore in armi, i Sindaci di Novafeltria e Sant’Agata Feltria, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, Capitano Silvia Guerrini, i militari delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Novafeltria, il Comandante del locale Distaccamento di Polizia Stradale e, soprattutto, molti familiari e cittadini, al fianco della sig.ra Simona Cola Giorgioni ed il figlio Leonardo. Sulle note del “silenzio” è stato deposto un mazzo di fiori sulla tomba dell’eroe e poi recitata la preghiera del Carabiniere.

Don Giuseppe Grigolon, Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, nell’officiare la Santa Messa di suffragio – celebrata, subito dopo la cerimonia, nella chiesa parrocchiale “San Pietro in Culto” di Novafeltria – sottolineava come “a distanza di quattordici anni, a riprova della vividezza del tragico episodio, nella popolazione e nelle Istituzioni, della Valmarecchia, non più di due mesi fa è stata inaugurata la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Novafeltria, intitolandola proprio all’Eroe, in memoria del suo sacrificio”. Il sacerdote ha concluso l’omelia ricordando, anch’egli, tutti i caduti nell’assolvimento dei compiti istituzionali che hanno prestato fede al giuramento di fedeltà alla Patria, immolandosi fino all’estremo sacrificio.