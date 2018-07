Droga nascosta in spiaggia, il fiuto del cane poliziotto Aiko inchioda due spacciatori a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:35 - 21 Luglio 2018

Facevano la spola tra la spiaggia e il locale nei pressi del bagno 3 di Rimini, poi hanno proseguito la “passeggiata” fino a delle siepi sulla spiaggia dei bagni 5-6-7. La Squadra Mobile della Questura di Rimini venerdì sera ha notato il sospetto andirivieni e ha fermato due 24enni di origine nigeriana con precedenti. I due si mostravano da subito insofferenti al controllo. Addosso avevano quattro spinelli di marijuana e 60 euro, somme ritenuta provento di una precedente attività di spaccio. Vista l’insofferenza dei due soggetti, gli agenti aiutati dal cane Aiko e dall’unità cinofila antidroga di Padova, hanno controllato la zona trovando oltre 30 grammi di marijuana, cocaina e hashish già divisi e pronti per lo spaccio. I due sono stati così fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Uno dei due è risultato irregolare in Italia.



Inoltre, due senegalesi di 23 e 20 anni sono stati denunciati perché trovati in possesso di diversi grammi di marijuana detenuti per uso personale.

Continuano i servizi della Questura per la prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle ore serali tra gli ombrelloni della spiaggia del Lungomare Tintori e nei locali adiacenti.