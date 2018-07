Tennis, Anastasia Piangerelli vince l'Open al Nettuno di Bologna e ora a Schio in gara nell'ITF da 15mila dollari

Sport

| 14:44 - 21 Luglio 2018

Ancora soddisfazioni per la San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti. Anastasia Piangerelli ha infatti vinto da protagonista il torneo nazionale Open del Nettuno Tennis Club di Bologna (3.000 euro di montepremi).

La giovane che fa base sul Titano, classificata 2.4 e accreditata della sesta testa di serie, si è fatta largo a suon di “positivi”, battendo nei quarti la 2.3 Chiara Mendo (n.3 del seeding) per 3-6 7-6 6-1, in semifinale la compagna di team Isabella Tcherkes Zade (2.4, testa di serie n.7) per 6-3 4-2 ritiro e in finale anche la 2.2 bolognese Camilla Abbate, prima favorita del tabellone, con un perentorio 6-3 6-0.

Bene nel torneo bolognese appunto anche Isabella Tcherkes Zade, altra allieva della San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti, che prima di affrontare la Piangerelli in semifinale aveva superato negli ottavi Alessia D’Auria (2.4), testa di serie n.10, per 6-1 6-0 e nei quarti la 2.3 Giulia Guidetti (n.2).

A Bologna per seguire le giocatrici erano presenti anche i tecnici della San Marino Tennis Academy, Antonino Lo Paro e Filippo Stramigioli.

Intanto la stessa Piangerelli è impegnata da sabato 21 luglio nelle qualificazioni del torneo Itf Women’s Tour di Schio (15.000 dollari, terra), dove fa il suo esordio contro la polacca Marcelina Podlinska.